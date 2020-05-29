2020-05-29T07:24:53+03:00
Происшествия

«Привезли в больницу, она была еще жива»: под Новосибирском погибла 16-летняя девушка на мотоцикле

За рулем байка был ее друг
Надежда РЫЖКИНА
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Под Новосибирском погибла 16-летняя девушка, пассажирка мотоцикла.Под Новосибирском погибла 16-летняя девушка, пассажирка мотоцикла.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Сузунском районе Новосибирской области произошла смертельная авария. На трассе столкнулись мотоцикл и «Тойота Королла Филдер». Погибла 16-летняя пассажирка мотоцикла. Ее привезли в больницу, но врачам не удалось спасти жизнь сибирячки. Произошло это вечером в четверг 28 мая.

— В 19:00 на 3-м километре автодороги «Сузун — Черепаново» 16-летний байкер ехал из Сузуна на мотоцикле «Motoland TD-250 F». В это время он столкнулся с универсалом «Toyota Corolla Fielder», который ехал рядом по той же стороне дороги, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

В результате авария сам мотоциклист не пострадал, отделался ушибами и ссадинами на теле. И парень, и девушка были жителями поселка Сузун.

В группе «АСТ-54» подписчики предположили, что произошло:

— Скорее всего, «Филдер» поворачивал налево, не посмотрев в зеркало, а пацан летел посередине дороги и хотел уйти от столкновения, но не успел, — предположил один из читателей группы.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Полицейские устанавливают, обстоятельства и причины аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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