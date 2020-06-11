2020-06-11T05:14:05+03:00
Общество

«Она настоящая»: в Новосибирске у школы нашли боевую мину

Она была создана в 30-е годы прошлого века
Надежда РЫЖКИНА
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Мину нашли возле школы № 90.Мину нашли возле школы № 90.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Ленинском районе Новосибирске на территории школы № 90 нашли боеприпас. К счастью, он оказался не опасен. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— 10 июня поступило сообщение о том, что по адресу улица Невельского, 15 обнаружен предмет, похожий на мину. Сотрудники инженерно-технического отдела «ОМОН» Росгвардии выехали на место. Предмет идентифицирован как корпус минометной мины калибра 82 миллиметра без взрывателя, угрозы не предоставляет. Мина изъята, ее утилизируют, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Известно, что такая мина была создана в 30-е годы прошлого века и использовалась в боях в Великую Отечественную войну.

Напомним, это не первый раз, когда в Новосибирске находили боеприпасы. В конце апреля возле пятиэтажки в Октябрьском районе обнаружили мину. Вскоре выяснилось, что снаряд был учебным и также не представлял угрозы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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