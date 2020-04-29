Росгвардейцы рассказали, что стало с миной, найденной у пятиэтажек в Новосибирске
Стали известны подробности обнаружения мины во дворе дома на улице Гаранина,3. Боеприпас оказался учебным.
— После того, как к нам поступила информация об обнаружении предмета, похожего на мину, на место сразу же выехали специалисты инженерно-технического отделения ОМОН. Осмотрев находку, специалисты установили, что это — учебная мина и опасности она не представляет. Боеприпас был передан полицейским для проведения дальнейших следственных действий, — пояснили КП-Новосибирск в Управлении Росгвардии по Новосибирской области.
Напомним, по словам очевидцев, мину обнаружили в заброшенном здании, расположенном рядом с домами на территории бывшего военного городка. На месте работали специалисты разминирования и кинологи, всех людей попросили разойтись по домам.
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Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU