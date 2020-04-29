«Здесь саперы и кинологи»: в Новосибирске нашли мину рядом с жилыми домами

29 Апр 2020 2020-04-29T12:58:50+03:00

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях

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Около дома по адресу улица Гаранина,3 нашли мину. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. По их словам, на месте уже работают специалисты.

— У дома стоит машина разминирования, здесь же и кинологи. Людей всех отправляют по домам. Вроде как, обнаружили мину в заброшенном здании, рядом с домами на территории бывшего военного городка, — пишут сибиряки в паблике Вконтакте «АСТ-54».

На фотографиях, сделанных очевидцами происходящего, действительно видно автомобили разминирования, стоящие рядом с жилыми домами. Людей на фото нет, однако на придомовых парковках много машин.

КП-Новосибирск выясняет все подробности и обстоятельства случившегося, информация дополняется.

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