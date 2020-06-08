Стали известны подробности аварии, в которой погиб водитель и пострадали пять детей
Днем, 8 июня под Новосибирском произошло ДТП. Водитель «Жигулей» не справился с управлением и вылетел в кювет. Для самого автомобилиста авария стала смертельной, а восемь пассажиров, среди которых было пять детей, пострадали.
— Предварительно установлено, что четверо взрослых и пятеро детей возвращались на автомобиле ВАЗ — 2106 с отдыха. Водитель не справился с управлением на грунтовой дороге и съехал в глубокий кювет на обочину, — пояснили в прокуратуре по Новосибирской области. — В результате ДТП водитель скончался на месте, трое детей двенадцати, девяти и двух лет были доставлены в центральную районную больницу с повреждениями различной степени тяжести. Кроме них, госпитализировали еще двух женщин. Остальным пассажирам, в том числе и детям восьми и пяти лет, медпомощь оказали на месте.
Водитель «Жигулей» не справился с управлением и вылетел в кювет. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
В настоящее время по факту произошедшего назначена проверка, в ходе которой прокуратура оценит соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений детей, а также безопасности дорожного движения. При наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.
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ИСТОЧНИК KP.RU