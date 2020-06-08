Как они там поместились: «Жигули», в котором было пятеро детей, перевернулся под Новосибирском

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:20:05+03:00

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В понедельник, 8 июня, в Черепановском районе произошло смертельное ДТП. В салоне было восемь человек, пятеро из них — дети. Об этом рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— Около 11 часов 55 минут, 45-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2106, двигался по автодороге со стороны села Еловкино в направлении трассы Р-256 «Чуйский тракт» и в пути следования на 5 км автодороги, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства в кювет, — сообщили в ведомстве.

В аварии погиб водитель. Пассажиры машины с различными травмами доставлены в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.

К слову, вместимость «Жигулей» всего 4 места.

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