Как они там поместились: «Жигули», в котором было пятеро детей, перевернулся под Новосибирском
В понедельник, 8 июня, в Черепановском районе произошло смертельное ДТП. В салоне было восемь человек, пятеро из них — дети. Об этом рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.
— Около 11 часов 55 минут, 45-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2106, двигался по автодороге со стороны села Еловкино в направлении трассы Р-256 «Чуйский тракт» и в пути следования на 5 км автодороги, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства в кювет, — сообщили в ведомстве.
В аварии погиб водитель. Пассажиры машины с различными травмами доставлены в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.
К слову, вместимость «Жигулей» всего 4 места.
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