2020-06-03T22:31:24+03:00
Общество

Где в Новосибирске раздадут ленточки ко Дню России 2020?

Рассказываем, где в Новосибирске раздадут ленточки ко Дню России 2020
Алена КУЛЕШОВА
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Рассказываем, где в Новосибирске раздадут ленточки ко Дню России.Рассказываем, где в Новосибирске раздадут ленточки ко Дню России.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Рассказываем, где в Новосибирске раздадут ленточки ко Дню России. Напомним, праздник, который состоится 12 июня, пройдет в дистанционном формате.

— Ленточки в цветах триколора уже можно получить по данным адресам: в кофейне на улице 2 Миргородская, 7, в студии маникюра на улице Николаева,12/3, в аптеках на улице Героев Труда, 4 и улице Демакова, 20, в цветочном салоне на улице Иванова, 29, в студии красоты на улице Одоевского 1\11, в супермаркетах на улицах Иванова, 30а, Демакова,3, Морской проспект, 26, проспект Академика Коптюга, 19, в книжных магазинах на улицах Максима Горького, 78 и Октябрьская, 45, а также в гипермаркете аксессуаров для мобильных устройств на улице Крылова, 26.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, какие мероприятия в дистанционном и онлайн-формате будут доступны сибирякам в День России 2020.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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