«Возможен бред и тахикардия»: минздрав рассказал о необычных симптомах коронавируса у пожилых

3 Июнь 2020 2020-06-03T21:50:44+03:00

У пожилых людей могут возникнуть такие симптомы, которые не считаются привычными для данного заболевания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У них могут возникнуть такие симптомы, которые не считаются привычными для COVID-19

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Минздрав России составил специальные методические рекомендации по лечению коронавируса, в которых рассказывается, как эта болезнь может протекать у пожилых людей. У них могут возникнуть такие симптомы, которые не считаются привычными для данного заболевания.

— Атипичные симптомы COVID-19 у пациентов пожилого и старческого возраста включают в частности делирий, падения, конъюнктивит. Могут наблюдаться также бред, тахикардия или снижение артериального давления, — цитирует документ, опубликованный на сайте ведомства, сайт kp.ru.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 8 536 случаев коронавирусной инфекцией. В Новосибирской области было выявлено еще 102 случая заболевания. В реанимации в тяжелом состоянии находятся 72 человека, к аппаратам ИВЛ подключен 31 пациент. В детскую больницу №3 госпитализированы 64 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Всего в Новосибирской области сделано 122 124 теста на коронавирус.

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Об этом сообщил оперштаб правительства региона (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU