В Новосибирской области еще 102 человека заразились коронавирусом

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:15:18+03:00

За сутки коронавирус обнаружили еще у 102 человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Изменить размер текста: A A

В среду, 3 июня, стало известно о еще 102 заболевших коронавирусом в Новосибирской области, при этом 22 пациента инфекционного госпиталя выписали. Об этом рассказали в оперштабе правительства региона.

— Всего в регионе выявлено 3122 случая инфицирования COVID-19,из них 191 ребенок, выздоровели — 1235 человек, 34 пациента скончались, — сообщили в оперштабе.

В реанимации сейчас находятся 72 человека, к аппарату ИВЛ подключен 31 пациент.

Напомним, сейчас заболевших коронавирусом в легкой форме не госпитализируют в больницу, им разрешили лечиться дома.

В регионе по-прежнему действует режим самоизоляции: не работают торгово-развлекательные центры, кроме продуктовых магазинов и аптек, фитнес-центры, кафе, рестораны и кинотеатры. В общественных местах люди обязаны носить маску, иначе не пустят в автобус или метро, также в магазине не рассчитают на кассе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU