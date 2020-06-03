2020-06-03T08:15:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирской области еще 102 человека заразились коронавирусом

Об этом сообщил оперштаб правительства региона
Ульяна ДЖАНКОВА
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За сутки коронавирус обнаружили еще у 102 человек.За сутки коронавирус обнаружили еще у 102 человек.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В среду, 3 июня, стало известно о еще 102 заболевших коронавирусом в Новосибирской области, при этом 22 пациента инфекционного госпиталя выписали. Об этом рассказали в оперштабе правительства региона.

— Всего в регионе выявлено 3122 случая инфицирования COVID-19,из них 191 ребенок, выздоровели — 1235 человек, 34 пациента скончались, — сообщили в оперштабе.

В реанимации сейчас находятся 72 человека, к аппарату ИВЛ подключен 31 пациент.

Напомним, сейчас заболевших коронавирусом в легкой форме не госпитализируют в больницу, им разрешили лечиться дома.

В регионе по-прежнему действует режим самоизоляции: не работают торгово-развлекательные центры, кроме продуктовых магазинов и аптек, фитнес-центры, кафе, рестораны и кинотеатры. В общественных местах люди обязаны носить маску, иначе не пустят в автобус или метро, также в магазине не рассчитают на кассе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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