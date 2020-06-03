В Новосибирске 40 медработников городской больницы заболели коронавирусом
У 40 медработников Городской Клинической больницы № 34 в Новосибирске выявили коронавирус. Об этом сообщает региональный минздрав.
— С начала периода пандемии заболели коронавирусом 40 медработников ГКБ № 34. При этом, стоит отметить, что по данным на 2 июня многие из них уже здоровы и снова вышли на работу. Всего к этому моменту коронавирус выявили у 363 сотрудников медицинских организаций в Новосибирской области.
Напомним, сегодня, 3 июня, стало известно еще о 102 заболевших коронавирусом людях в Новосибирской области. При этом на сегодняшний день 21 пациента выписали из инфекционного госпиталя. Всего в регионе на данный момент выявлено 3122 случая инфицирования COVID-19,из них 191 ребенок, выздоровели — 1235 человек, 34 пациента скончались. В реанимации в тяжелом состоянии находятся 72 человека, к аппаратам ИВЛ подключен 31 пациент.
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Об этом сообщил оперштаб правительства региона (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU