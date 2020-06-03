2020-06-03T16:14:11+03:00
Общество

Штрафы за поездку в общественном транспорте без маски в Новосибирске во время самоизоляции: сколько придется заплатить

Штрафы за поездку в общественном транспорте без маски в Новосибирске во время самоизоляции: рассказываем,что может грозить нарушителям режима
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирцев без масок могут не пустить в общественный транспорт.Новосибирцев без масок могут не пустить в общественный транспорт.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Рассказываем, какие штрафы за поездку в общественном транспорте без маски в Новосибирске во время самоизоляции придется заплатить горожанам. Напомним, о том, что пассажиров, нарушающих масочный режим, в транспорте могут не обслуживать, говорится в новом постановлении губернатора региона от 28 мая.

— Транспорт — это общественное место, в котором носить маску необходимо. Теперь, в случае отказа пассажира соблюдать масочный режим, сотрудники общественного транспорта имеют права его не обслуживать. Кроме того, за это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, — рассказал КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина.

Как ранее сообщала КП-Новосибирск, сумма штрафа за нарушение масочного режима в Новосибирске может составлять от 1000 рублей и выше.

Напомним, регулярные проверки соблюдения режима в общественном транспорте правоохранители устраивают вместе с сотрудниками Минтранса НСО и КРС МКУ «ЦУГАЭТ». Так, с 28 мая по 1 июня таких проверок было 16 и по их итогам было составлено 24 протокола. Кроме того, за этот период 47 раз транспорт останавливался просто из-за того, что кто-то из пассажиров не хотел надевать маску. Приезжавшая на вызов полиция составила 13 таких протоколов: в остальных случаях нарушителе режима уходили еще до приезда правоохранителей и движение возобновлялось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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