2020-06-02T03:56:56+03:00
Происшествия

«Это был не дождь, а водопад с неба»: ливень затопил Новосибирск

Автомобилистам пришлось вытаскивать из воды заглохшие машины
Надежда РЫЖКИНА
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На дорогах образовалась настоящее море - пройти и проехать можно было с трудом. Фото: стоп-кадр.На дорогах образовалась настоящее море - пройти и проехать можно было с трудом. Фото: стоп-кадр.
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В ночь с понедельника на вторник, 2 июня, в Новосибирске разбушевался ливень с грозой. Под водой скрылись центральные улицы города. Многим автомобилистам, кого гроза застала в пути, пришлось вытаскивать заглохшие машины из воды.

Новосибирцы поделились кадрами ночного потопа в группе «АСТ-54».

Авто просто утопали в воде. Фото: стоп-кадр.

Авто просто утопали в воде. Фото: стоп-кадр.

Затопило улицы Ленина, Орджоникидзе, Нарымскую, Владимировскую, также скрылись под водой Красный проспект и проспект Димитрова. Некоторые водители, проезжающие по центру, выезжали на встречку, так как бурные потоки полностью залили одну сторону улицы.

Залил ливень также перекресток улиц Кошурникова и Богаткова рядом с метро «Золотая Нива», улицу Восход возле «Речного вокзала» и улицу Высоцкого.

Не повезло и велосипедистам, оказавшимся на улице. Фото: стоп-кадр.

Не повезло и велосипедистам, оказавшимся на улице. Фото: стоп-кадр.

Часть машин так и не смогли завестись, автомобилистам пришлось их бросить на дороге и идти домой пешком.

— Это был не дождь, а водопад с неба, — прокомментировали очевидцы в паблике.

— Если вы не едите в Венецию, то она едет к вам.

— Зато теперь в городе точно чисто.

— Хорошо, что это было не днем, а то сколько бы машин потонуло.

Однако, утром 2 июня от рек на дорогах не осталось и следа.

— Это точно этой ночью было?

Напомним, синоптики обещали 1 июня вечером дождь с грозой.

Ливень в Новосибирске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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