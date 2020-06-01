Погода в Новосибирске на сегодня: расскажем, каким будет первый день лета

1 Июнь 2020 2020-06-01T03:35:30+03:00

Расскажем, каким будет первый день лета. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске на сегодня

Изменить размер текста: A A

Погода в Новосибирске на сегодня: 1 июня будет прохладно и пасмурно.

— Днем воздух в Новосибирске прогреется до +19-21 градусов, ночью будет +9-11 градусов. Ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Будет дуть западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Почти такая же погода ждет жителей области: температура ночью 1 июня составит +7-12, днем +18-23 градуса местами прогреется до +28. Кроме переменной облачности, ночью в отдельных районах могут быть небольшие дожди, днем местами — кратковременные дожди и грозы. Возможны порывы западного ветра до 17 метров в секунду.

Примерно такой же прогноз дает и «Яндекс»: по данным сайта, днем в Новосибирске будет +19 градусов, пасмурно, к вечеру возможен небольшой дождь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU