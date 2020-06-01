В Центральном парке убирают кафе и аттракционы: рассказываем, почему

1 Июнь 2020 2020-06-01T22:00:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году в Центральном парке Новосибирска планируются изменения. Там будут проведены работы в рамках «Концепции развития Центрального парка в Новосибирске». Об этом сообщила на своей странице в facebook глава департамента культуры, спорта и молодежной политики и вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

— В частности, в ходе работ мы установим новую детскую площадку, где появятся качели, канатный комплекс, полоса препятствий, горки и карусели, уберем из парка избыточные аттракционы — старые сдаем в утиль, пригодные для использования передаем в другие парки. Площадки, где они раньше располагались, будут благоустроены. Мы уже убрали кафе на входе в парк со стороны улиц Каменская и Фрунзе. Сделаем площадку на месте старой детской железной дороги — оставим рельсы, остановим поезд, уберем старые клены, хорошие деревья оставим и при необходимости досадим новые. А вдоль улицы Фрунзе будем монтировать новый аттракцион «Revolution». Постепенно, все киоски на территории парка будут оформлены в одном стиле, — написала Анна Терешкова.

Напомним, в сентябре прошлого года в Центральном парке открыли мультимедийный светомузыкальный пешеходный фонтан. В основу этого объекта легла концепция «умного» фонтана: на его поверхности можно проецировать различные изображения с помощью видео-лазерной установки, а также воспроизводить звуковые и визуальные программы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поет и показывает фильмы: в Новосибирске открыли новый мультимедийный фонтан

Этот объект является единственным подобным сооружением за Уралом (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU