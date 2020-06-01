В Центральном парке убирают кафе и аттракционы: рассказываем, почему
В этом году в Центральном парке Новосибирска планируются изменения. Там будут проведены работы в рамках «Концепции развития Центрального парка в Новосибирске». Об этом сообщила на своей странице в facebook глава департамента культуры, спорта и молодежной политики и вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
— В частности, в ходе работ мы установим новую детскую площадку, где появятся качели, канатный комплекс, полоса препятствий, горки и карусели, уберем из парка избыточные аттракционы — старые сдаем в утиль, пригодные для использования передаем в другие парки. Площадки, где они раньше располагались, будут благоустроены. Мы уже убрали кафе на входе в парк со стороны улиц Каменская и Фрунзе. Сделаем площадку на месте старой детской железной дороги — оставим рельсы, остановим поезд, уберем старые клены, хорошие деревья оставим и при необходимости досадим новые. А вдоль улицы Фрунзе будем монтировать новый аттракцион «Revolution». Постепенно, все киоски на территории парка будут оформлены в одном стиле, — написала Анна Терешкова.
Напомним, в сентябре прошлого года в Центральном парке открыли мультимедийный светомузыкальный пешеходный фонтан. В основу этого объекта легла концепция «умного» фонтана: на его поверхности можно проецировать различные изображения с помощью видео-лазерной установки, а также воспроизводить звуковые и визуальные программы.
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ИСТОЧНИК KP.RU