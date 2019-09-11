Поет и показывает фильмы: в Новосибирске открыли новый мультимедийный фонтан

СЕГОДНЯ 17:31 2019-09-11T17:31:49+03:00

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Сегодня, 11 сентября, в Центральном парке Новосибирска в семь часов вечера состоялась церемония торжественного открытия нового мультимедийного светомузыкального пешеходного фонтана. В основу этого объекта легла концепция «умного» фонтана: на его поверхности можно будет проецировать различные изображения с помощью видео-лазерной установки, а также воспроизводить звуковые и визуальные программы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/731507" frameborder="0"></iframe> На поверхность этого фонтана можно будет проецировать различные изображения.Алена МАРТЫНОВА

— Этот фонтан — очень сложное техническое сооружение, — рассказал мэр города Новосибирска Анатолий Локоть. — Я не единожды приезжал сюда, знакомился с особенностями оборудования. Помимо непростой системы фильтрации и насосной системы, там ведь есть еще и компьютерное управление, которое синхронизирует звук цвет и напор струй. Это единственный подобный фонтан за Уралом.

На поверхность фонтана можно будет проецировать различные изображения.Фото: Алена МАРТЫНОВА

По словам главы города, работать он будет преимущественно в теплое время года: весной и летом.

— На этом фонтане можно будет делать проекции, показывать фильмы, лазерные шоу, можно даже читать лекции, — рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. — Это может послужить также неплохим образовательным инструментом. Ведь если показывать какие-либо обучающие фильмы прямо на струях фонтана, детям это будет куда интереснее. Осенью этот фонтан работать будет, но режим мы официально еще пока не установили, все зависит от погоды. Днем здесь будут звучать в основном детские песни, а по вечерам более «взрослые» композиции и различные образовательные программы.

На поверхности нового мультимедийного фонтана можно будет показывать различные образовательные программы и даже фильмы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

На мероприятии собралось очень много людей. Сегодня сибиряки смогут не только насладиться красотой нового фонтана, но и выступлением популярной группы «Иванушки International».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/731506" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске открылся новый мультимедийный фонтан.

ИСТОЧНИК KP.RU