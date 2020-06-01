Новосибирским семьям с детьми выплатят более 3 миллиардов рублей в качестве поддержки во время эпидемии коронавируса

1 Июнь 2020 2020-06-01T20:42:21+03:00

В Новосибирской области многие семьи с детьми уже получили свои выплаты, о которых говорилось в указах президента. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Новосибирской области многие семьи с детьми уже получили свои выплаты, о которых говорилось в указах президента. Рассказываем подробнее, сколько средств на это ушло в регионе.

— В первом указе главы государства говорилось о выплатах в размере 5 тысяч рублей семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, на каждого ребенка в возрасте до трех лет в течение трех месяцев (с апреля по июнь). В Новосибирской области эти выплаты получили 45 тысяч детей. На эти цели было направлено более 423 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России.

Вторым указом президента были установлены еще две выплаты. Первая — ежемесячная выплата с апреля по июнь на детей до 3-х лет в размере 5 тысяч рублей, гражданам родившим (усыновившим) первого ребенка в период с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года. С 11 мая в Новосибирской области эту выплату получили порядка 34 тысяч детей. Перечислено было 327 миллионов 930 тысяч рублей. Вторая — единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Эту выплату в регионе получили 291 тысяча 810 детей. Первого июня на счета граждан было перечислено 2 миллиарда 918 миллионов 100 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU