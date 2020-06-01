Военная техника Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске: что увидят сибиряки, как участников защитят от коронавируса

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:55:48+03:00

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Рассказываем, какая военная техника Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске предстанет перед горожанами. Напомним, мероприятие посвящено 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

— Тренировки прохождения начнутся с 4 июня. В праздничном параде в этом году будет задействовано около 2 тысяч участников и более 50 единиц военной техники, таких как: комплексы БпЛА «Орлан-10», бронированные автомобили марки «Тигр», «БТР», комплексы «С-400», «Искандер», «Панцирь-С1», артиллерийские установки «НОНА-СВК, Урал — 4320 с 2А65 «МСТА-Б» и системы «Град». Впервые в этом году жители и гости сибирской столицы увидят танки Т-72 Б3, — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Тренировки перед парадом будут проходить на территории военного сектора аэродрома «Толмачево». Перемещаться военные будут, соблюдая все меры безопасности. Кроме того, перед прибытием все участники сдадут анализы на коронавирус. Специальным дезинфицирующим раствором будет обрабатываться территория проведения мероприятия, места проживания военных и вся задействованная спецтехника.

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ИСТОЧНИК KP.RU