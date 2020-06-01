В Новосибирске завершились поиски подростка, сбежавшего из больницы после ДТП
В Новосибирске нашли подростка, который сбежал из больницы после ДТП. Об этом объявили в поисковом отряде «Маяк».
— Мальчика нашли сотрудники полиции в черте города. Он жив, с ним все в порядке. Подростка доставили в участок, где сейчас разбираются в ситуации, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «Маяк»
Напомним, подростка начали искать 26 мая: 17-летний парень сбежал из больницы «Скорой медицинской помощи №2», расположенной на улице Тургенева, куда он попал после ДТП. К поискам молодого человека подключились волонтеры и полиция. О том, что он был найден, стало известно сегодня, 1 июня.
Напомним, если у вас пропал близкий человек, вы можете обратиться за помощью к волонтерам ПСО «Маяк» по номеру телефона 8-951-393-0911 или обратиться в полицию по номеру 112.
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Об этом рассказали в поисковом отряде «Маяк» (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU