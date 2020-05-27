«На лице — свежие ссадины»: в Новосибирске разыскивают подростка, сбежавшего из больницы

27 Май 2020 2020-05-27T10:09:37+03:00

Об этом рассказали в поисковом отряде «Маяк»

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Утром в среду, 26 мая, в Новосибирске из больницы «Скорой медицинской помощи №2», расположенной на улице Тургенева, ушел 17-летний Максим Танков. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Волонтеры поискового отряда «Маяк» просят помочь в розыске подростка.

— У него на лице свежие ссадины. Его рост 170 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза карие, — рассказали в отряде. — Подросток был одет в черную в белый ромб ветровку, темную толстовку, темно-синие спортивные штаны, зеленые на белой подошве кроссовки.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8-951-393-0911.

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