В Новосибирске трамвай сбил 9-летнего мальчика на велосипеде

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:27:56+03:00

Трамвай сбил мальчика, катавшегося на велосипеде. Фото: ГИБДД по Новосибирску

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Вечером 1 июня в Новосибирске произошло ДТП с участием ребенка. Трамвай наехал на мальчика, катавшегося на велосипеде.

— ДТП случилось в 17:38 а Ленинском районе. Трамвай ехал по улице Связистов со стороны улицы Степная в сторону улицы Титова. На пересечении с улицей Бакинской, около дома № 104 он сбил 9-летнего мальчика, который катался на велосипеде, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Ребенка с переломом левой ноги и ушибами доставили в больницу. На месте происшествия работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как 19 мая в Октябрьском районе случилась авария. Там седан сбил 7-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. Ребенок получил травму ноги и ушиб спины. После аварии его отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU