2020-05-19T03:46:10+03:00
Общество

«Ударил ногу и спину»: иномарка сбила во дворе ребенка на велосипеде

Его с травмами госпитализировали в больницу
Надежда РЫЖКИНА
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Седан сбил ребенка на велосипеде на улице Большевистская. Фото: Госавтоинспекция НовосибирскаСедан сбил ребенка на велосипеде на улице Большевистская. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска
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В Октябрьском районе случилась авария. 31-летний водитель Hyundai А40 заезжал во дворы на улице Большевистской. Возле дома № 96/1 он сбил ребенка, который ехал на велосипеде.

ДТП случилось в 18:01 в понедельник. Велосипедист получил травму ноги и ушиб спины. После аварии его отвезли в больницу, — сообщили КП-Новосибирск в ГИБДД по городу.

На месте происшествия работал экипаж ГИБДД, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция предупредила водителей, чтобы те при движении по внутридворовой территории не забывали о детях на велосипедах и самокатах. Также предупредили родителей не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей и проводить с ними беседы о правилах дорожного движения.

Напомним, похожая история произошла 14 мая в Заельцовском районе Новосибирска: 33-летняя женщина за рулем сбила во дворе дома 15-летнего подростка, который выезжал на велосипеде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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