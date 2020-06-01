2020-06-01T13:20:56+03:00
Общество

Дошутился: новосибирцу, приставившему к голове полицейского игрушечный пистолет, дали срок

Такое решение принял Дзержинский районный суд
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске вынесли приговор новосибирцу, который пытался напугать полицейского игрушечным пистолетом.В Новосибирске вынесли приговор новосибирцу, который пытался напугать полицейского игрушечным пистолетом.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Новосибирске вынесли приговор новосибирцу, который пытался напугать полицейского игрушечным пистолетом. За свою неудачную шутку 27-летний мужчина получил условный срок.

— Мужчина признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти), и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев. На основании ст. 73 УК РФ (Условное осуждение) наказание в виде лишения свободы, назначено условно с испытательным сроком, — сообщается на сайте Дзержинского районного суда.

Напомним, инцидент произошел зимой этого это года на станции метро «Березовая роща». Сибиряк, перебравший с алкоголем, решил напугать игрушечным пистолетом полицейского при исполнении. Мужчина надел черную маску-балаклаву, взял игрушечный «ТТ» и приставил его к затылку правоохранителя. Но тот не растерялся и сразу задержал шутника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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