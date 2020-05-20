2020-05-20T09:29:15+03:00
Общество

Напугать не получилось: сибиряк приставил к голове полицейского игрушечный пистолет

Вот только судить парня будут по-настоящему, ему грозит до пяти лет лишения свободы
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сибиряк ради шутки приставил к голове полицейского игрушечный пистолет.Сибиряк ради шутки приставил к голове полицейского игрушечный пистолет.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В СК по Новосибирской области рассказали, что завершили расследование уголовного дела. Его главный фигурант 27-летний новосибирец. Он решил разыграть полицейского в метро.

— 16 февраля 2020 года он зашел в вестибюль станции метро «Березовая роща». Достали игрушечный пистолет, внешне похожий на «ТТ», и приставил его к затылку полицейского. Его лицо скрывала Балаклава. Сотрудник не растерялся и задержал парня, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области. — Его обвиняют по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти».

На допросе новосибирец рассказал, что он хотел всего лишь пошутить. Свою вину он признал.

Уголовно дело направлено в суд. Мужчине грозит срок до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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