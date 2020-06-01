В Новосибирске сняли первое ограничение режима самоизоляции: рассказываем, какое

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:35:11+03:00

В Новосибирской области перестали брать под наблюдение пассажиров, вернувшихся из регионов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Теперь граждане, прилетевших из регионов, не обязаны соблюдать самоизоляцию

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В Новосибирской области перестали брать под наблюдение пассажиров, вернувшихся из регионов. Проект, в котором сообщается об этом, был одобрен на заседании регионального Правительства сегодня, 1 июня.

— Принятым документом вносятся изменения в постановление о «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области». Конкретно: утратил силу пункт, в котором говорилось об ограничениях, действовавших в регионе в апреле-мае для людей, прибывших из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Саха (Якутия) любым видом транспорта. Теперь им можно не соблюдать 14-дневную самоизоляцию и сообщать о своем прибытии на специальную «горячую линию», — сообщил в своем докладе министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Однако, стоит отметить, что все подобные ограничения сохраняются для тех, кто пребывает в регион из-за границы. Эти люди будут обязаны находиться под медицинским наблюдением.

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ИСТОЧНИК KP.RU