«Пытался затормозить»: под Новосибирском грузовой поезд сбил 80-летнего пенсионера
В понедельник, 1 июня, стало известно о гибели 80-летнего пенсионера на железной дороге. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.
— В минувшие выходные в дежурную часть линейного отдела на станции Барабинск поступило сообщение о том, что на 2882 километре пикета № 7, станции Татарская машинист грузового поезда применил экстренное торможение, предотвращая наезд на человека. Однако трагедии избежать не удалось. Погибшим оказался 80-летний житель города Татарска, — рассказали в ведомстве.
Полицейские сейчас выясняют, по какой причине мужчина не заметил поезд и не попытался спастись.
Напомним, похожая трагедия случилась в апреля. Парень попал под электричку. Молодой человек погиб. Его тело занесли в тамбур и везли до Новосибирска.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Его занесли в тамбур и накрыли»: под Новосибирском электричка сбила 22-летнего парня.
Пассажиры, ставшие свидетелями трагедии, рассказали, как потом тело молодого человека везли в тамбуре. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU