2020-06-01T08:59:10+03:00
Общество

«Пытался затормозить»: под Новосибирском грузовой поезд сбил 80-летнего пенсионера

Пожилой мужчина умер на месте
Ульяна ДЖАНКОВА
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Пенсионер, попавший под поезд, умер до приезда врачей.Пенсионер, попавший под поезд, умер до приезда врачей.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В понедельник, 1 июня, стало известно о гибели 80-летнего пенсионера на железной дороге. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

— В минувшие выходные в дежурную часть линейного отдела на станции Барабинск поступило сообщение о том, что на 2882 километре пикета № 7, станции Татарская машинист грузового поезда применил экстренное торможение, предотвращая наезд на человека. Однако трагедии избежать не удалось. Погибшим оказался 80-летний житель города Татарска, — рассказали в ведомстве.

Полицейские сейчас выясняют, по какой причине мужчина не заметил поезд и не попытался спастись.

Напомним, похожая трагедия случилась в апреля. Парень попал под электричку. Молодой человек погиб. Его тело занесли в тамбур и везли до Новосибирска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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