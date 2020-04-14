2020-04-14T05:24:55+03:00
Происшествия

«Его занесли в тамбур и накрыли»: под Новосибирском электричка сбила 22-летнего парня

Пассажиры, ставшие свидетелями трагедии, рассказали, как потом тело молодого человека везли в тамбуре
Ульяна ДЖАНКОВА
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Под Новосибирском молодой парень погиб подл электричкой. Фото: «Подслушано Искитим»Под Новосибирском молодой парень погиб подл электричкой. Фото: «Подслушано Искитим»
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В Новосибирской области между станциями «Мраморная» и «Монолитная» насмерть сбили 22-летнего парня. Молодой человек попал под колеса электропоезда «Черепаново-Новосибирск». Пассажиры, которые в это время ехали в электричке стали свидетелями трагедии.

— Электричка стала резко тормозить, будто дернули стоп-кран. Дальше я увидел, как работник железной дороги, он был в жилете, сотрудник ФСИН и молодой парень занесли тело в тамбур. Я в это время ехал в соседнем вагоне. Было немного людей, человек 10-15, все встали, пошли смотреть, что произошло. Они когда затащили его, им женщина влажные салфетки давала, чтобы руки вытерли, — рассказал КП-Новосибирск очевидец по имени Константин. — Потом увидел труп без левой ноги. Зрелище не из приятных, так что сильно не рассматривал.

Известно, что тело молодого человека в электричке довезли до Искитима, и там передали полицейским.

Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе УТ МВД СФО, сейчас проводится проверка, устанавливается причина, по которой парень попал под поезд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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