«Его занесли в тамбур и накрыли»: под Новосибирском электричка сбила 22-летнего парня

14 Апр 2020 2020-04-14T05:24:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирской области между станциями «Мраморная» и «Монолитная» насмерть сбили 22-летнего парня. Молодой человек попал под колеса электропоезда «Черепаново-Новосибирск». Пассажиры, которые в это время ехали в электричке стали свидетелями трагедии.

— Электричка стала резко тормозить, будто дернули стоп-кран. Дальше я увидел, как работник железной дороги, он был в жилете, сотрудник ФСИН и молодой парень занесли тело в тамбур. Я в это время ехал в соседнем вагоне. Было немного людей, человек 10-15, все встали, пошли смотреть, что произошло. Они когда затащили его, им женщина влажные салфетки давала, чтобы руки вытерли, — рассказал КП-Новосибирск очевидец по имени Константин. — Потом увидел труп без левой ноги. Зрелище не из приятных, так что сильно не рассматривал.

Известно, что тело молодого человека в электричке довезли до Искитима, и там передали полицейским.

Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе УТ МВД СФО, сейчас проводится проверка, устанавливается причина, по которой парень попал под поезд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU