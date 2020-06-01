«Похож на гигантского жука»: в новосибирском зоопарке показали, как защищается напуганный броненосец

1 Июнь 2020 2020-06-01T04:54:01+03:00

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В новосибирском зоопарке показали, как броненосец превращается в шар. Так животное реагирует на опасность.

— Это один из самых маленьких представителей отряда, и у этого вида есть черта, которая отличает его от других: в случае опасности он становится неприступным бронированным шаром. Наш новенький в первое время делал так постоянно. Сейчас уже реже, но если к нему близко подойти, обязательно свернется, — рассказали в зоопарке.

Шаровидного броненосца привезли из города Познань (Польша). Эти животные совсем небольшие, как кошка: вес взрослого броненосца составляет 1-2 килограмма, а длина — не больше 40 сантиметров.

Броненосцы обитают в Центральной и Южной Америке. Друг от друга они отличаются размерами и броней. В новосибирском зоопарке еще есть шестипоясные броненосцы. Их привезли в 2007 году.

Новосибирцы сравнили броненосцев с жуками.

— Интересно, он даже лапками больше на насекомое похож, на жука гигантского!

А кому-то броненосцы показались смешными. Новосибирцы выразили желание погладить необычное животное. Вот только в зоопарке предупреждают, такие попытки могут стоить человеку пальца.

В новосибирском зоопарке показали реакцию броненосца на опасность .

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ИСТОЧНИК KP.RU