«Может оттяпать палец»: в новосибирский зоопарк из Польши привезли пугливого броненосца

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:40:30+03:00

Малютка сначала боялся людей, но теперь привык и стал очень любопытен. Фото: Новосибирский зоопарк

Когда к нему приближается чужой, он сворачивается в шар, а если просунуть в щель палец, он сильно его прищемит

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В Новосибирском зоопарке появилось новое экзотическое животное. Из города Познань (Польша) привезли шаровидного броненосца. Эти животные совсем небольшие, размером с кошку: вес взрослого броненосца составляет 1-2 кг, а длина — не больше 40 сантиметров.

— Свое название броненосец получил из-за способности сворачиваться в шар. Его броня состоит из нескольких частей, соединенных тремя эластичными поясами. Такое строение как раз и позволяет броненосцу в случае опасности становится неприступным шаром. Причем если хищник попытается просунуть лапу или нос в щель в броне, то броненосец может сомкнуть щитки сильнее и прищемить неприятеля. Есть у него еще одно качество, позволяющее спасаться от хищников: он умеет быстро закапываться, — рассказали в зоопарке.

Броненосец сворачивается в шар, прячась от врагов. Фото: Новосибирский зоопарк

Руководство зоопарка также добавило, что кроха не сразу прижился на новом месте. Дорога и перемены стали для него стрессом. Поначалу он отказывался от еды, редко выходил из укрытия, сворачивался в шар, когда сотрудники зоопарка приближались к нему. Ему нужно было время, чтобы привыкнуть к новому дому.

— Сложный период позади. Сейчас у нашего новенького все хорошо: вернулся аппетит, стало интересно, что происходит вокруг.

Шаровидный броненосец живет в павильоне для пингвинов и мелких приматов, делит вольер с серебристыми игрунками. Жизнь этих животных проходит на разных ярусах и в разном режиме, поэтому они друг другу не мешают. В Новосибирском зоопарке с 2016 года живут и другие броненосцы, только шестипоясные.

ИСТОЧНИК KP.RU