2020-02-17T10:40:30+03:00
Дом. Семья

«Может оттяпать палец»: в новосибирский зоопарк из Польши привезли пугливого броненосца

Когда к нему приближается чужой, он сворачивается в шар, а если просунуть в щель палец, он сильно его прищемит
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Малютка сначала боялся людей, но теперь привык и стал очень любопытен. Фото: Новосибирский зоопаркМалютка сначала боялся людей, но теперь привык и стал очень любопытен. Фото: Новосибирский зоопарк
Изменить размер текста:

В Новосибирском зоопарке появилось новое экзотическое животное. Из города Познань (Польша) привезли шаровидного броненосца. Эти животные совсем небольшие, размером с кошку: вес взрослого броненосца составляет 1-2 кг, а длина — не больше 40 сантиметров.

— Свое название броненосец получил из-за способности сворачиваться в шар. Его броня состоит из нескольких частей, соединенных тремя эластичными поясами. Такое строение как раз и позволяет броненосцу в случае опасности становится неприступным шаром. Причем если хищник попытается просунуть лапу или нос в щель в броне, то броненосец может сомкнуть щитки сильнее и прищемить неприятеля. Есть у него еще одно качество, позволяющее спасаться от хищников: он умеет быстро закапываться, — рассказали в зоопарке.

Броненосец сворачивается в шар, прячась от врагов. Фото: Новосибирский зоопарк

Броненосец сворачивается в шар, прячась от врагов. Фото: Новосибирский зоопарк

Руководство зоопарка также добавило, что кроха не сразу прижился на новом месте. Дорога и перемены стали для него стрессом. Поначалу он отказывался от еды, редко выходил из укрытия, сворачивался в шар, когда сотрудники зоопарка приближались к нему. Ему нужно было время, чтобы привыкнуть к новому дому.

— Сложный период позади. Сейчас у нашего новенького все хорошо: вернулся аппетит, стало интересно, что происходит вокруг.

Шаровидный броненосец живет в павильоне для пингвинов и мелких приматов, делит вольер с серебристыми игрунками. Жизнь этих животных проходит на разных ярусах и в разном режиме, поэтому они друг другу не мешают. В Новосибирском зоопарке с 2016 года живут и другие броненосцы, только шестипоясные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи возбудили уголовное дело после смерти 2-летней девочки, выпившей йогурт
«Изверги! Угробили тачку»: новосибирцы осудили хоккеистов, разбивших «девятку» кувалдой
«Он ничего не боится, у него мама — юрист!»: шестиклассник столкнул мальчика с ДЦП с лестницы
«Может оттяпать палец»: в новосибирский зоопарк из Польши привезли пугливого броненосца
«Походка львицы, взгляд тигрицы»: школьница на лабутенах, крадущаяся по гололеду, рассмешила соцсети
Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на предстоящей неделе
«Спрятал под стельки в кроссовках»: пассажир украл кошелек и кольцо у официантки в поезде
«Сломали ребра и отобрали телик»: братья-разбойники избили и обокрали сибиряка, но он не сдал их
«Зачем это детям ?»: общественник выступил против откровенной выставки, куда пускают школьников
«Врачи пытались его спасти по телефону»: в Академгородке на улице умер ученый
У владельцев снегоходов заберут водительские права: рассказываем, кто их может лишиться
«Это нормально»: директор школы с обвалившимся потолком рассказала, что происходит со штукатуркой
«Звонила 428 раз»: врачи отказались прийти к температурящему ребенку
«Спалили пивнушку»: сибирячка сняла на видео пожар в магазине
«Это все понты»: сибирячку, у которой в автобусе украли айфон за 100 тысяч , осудили в соцсетях
«Зачем они это сделали?»: новосибирцы гадают, зачем овощная база выкинула десятки мешков с картошкой в сугроб