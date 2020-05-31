Поиски пропавшего таксиста в голубой рубашке закончились трагедией

31 Май 2020 2020-05-31T15:23:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Поиски таксиста в голубой рубашке, пропавшего три недели назад в Новосибирске, закончились трагедией: об этом стало известно в воскресенье, 31 мая. Напомним, 35-летний Андрей Г. пропал еще в праздничные выходные - 10 мая.

Во время поисков было известно совсем немного: мужчина уехал из дома на улице Новоселов около девяти утра и перестал выходить на связь. Была одна деталь: сибиряк находился за рулем белого автомобиля марки Huyndai Solaris с наклейками агрегатора Uber, когда его видели в последний раз очевидцы. На момент своего исчезновения водитель был одет в голубую рубашку, синие джинсы и черные мокасины.

Увы, поиски, которые длились почти три недели, завершились трагическим известием: Андрея наши мертвым. Теперь правоохранителям предстоит разобраться во всех обстоятельствах случившегося.

— Тело пропавшего обнаружено 26 мая в городе Рубцовск Алтайского края, расследованием обстоятельств его гибели занимается краевой отдел СКР, — сообщили «КП-Новосибирск» в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU