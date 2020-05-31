2020-05-31T13:49:34+03:00
Общество

«Дачники спешат»: водители устроили два ДТП на трассе под Новосибирском

Несколько авто вышли из строя, но обошлось без серьезных травм
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Сразу два ДТП случились на одном участке трассы под Новосибирском.Сразу два ДТП случились на одном участке трассы под Новосибирском.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Водители устроили два ДТП на трассе «Новосибирск-Павлодар» по пути в город. Первая авария произошла 31 мая около 14:00. По данным подписчиков «АСТ-54» женщина за рулем «ВАЗ-2115» врезалась в заднюю часть «КамАЗа» дорожных служб. От удара о бампер машине выбило колеса, лобовое стекло, смяло капот и переднюю часть кузова. К счастью, несмотря на серьезные повреждения автомобиля, ДТП обошлось без серьезных травм.

Через несколько часов на той же трассе столкнулись внедорожники Renault Sandero и Chevrolet Niva с прицепом. В результате ДТП автомобили лишились передней части кузова, у внедорожников оказались вырваны передние колеса. С места аварии машины увезли на эвакуаторах. Очевидцы сообщили о пострадавшем водителе Renault, которому пришлось перевязать голову.

Столкновение произошло недалеко от перекрытого на ремонт участка трассы. Некоторые подписчики паблика винят в столкновении водителя Renault и советуют соблюдать скоростной режим:

- Дачники спешат,- написал подписчик Сергей.

- На том участке вечно все водители «летят», а потом кто-то виноват, - поддержал пользователь Александр.

Столкновение на трассе 50К-17Р под Новосибирском.Видео из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Дачники спешат»: водители устроили два ДТП на трассе под Новосибирском
Двухлетняя девочка выжила после падения из окна пятиэтажки в Новосибирске
«Помнит только лай собак»: завершились поиски пенсионера, сбежавшего из палаточного лагеря для больных коронавирусом
Ошибочка вышла: новосибирцы устроили скандал в соцсетях из-за видео с вечеринки в клубе
«На вашем счету много спасенных жизней»: девушка поблагодарила в соцсетях полицейских, скрутивших грабителя с ножом
«В больнице 62 ребенка»: в Новосибирске еще двое детей заразились COVID-19
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 31 мая 2020 года составило 2809 человек
«Женщина теряла сознание»: минивэн перевернулся в центре Новосибирска
Погода в Новосибирске на 31 мая 2020 года: что ждет сибиряков сегодня
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 31 мая 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Кафе из будущего и лакшери-видеосалон: новосибирский краевед рассказал, что раньше было в центре города
Мужчина убил сибирячку за совет искать сланцы в кустах
С 1 июня новосибирцев с легкой формой коронавируса будут лечить на дому
«Пациенты приходят сами»: в минздраве объяснили скопления людей в палатках у коронавирусного госпиталя
Главный инфекционист Новосибирской области: «Вакцину от коронавируса ждем к осени»
Под Новосибирском иномарка слетела в кювет и перевернулась: погиб водитель
В Новосибирске 82-летний пенсионер сбежал из палаточного лагеря для коронавирусных больных
«Хорошо, что никого не прибило»: в Новосибирске тополь рухнул на иномарку
В Новосибирской области коронавирусом заразились еще 10 детей
В Новосибирске от коронавируса скончалась 79-летняя женщина
В Новосибирске новый рекорд по зараженным коронавирусом: за сутки заболели 109 человек
«Ужас, что творится»: сибиряков возмутили рабочие, сливающие содержимое колодца на дорогу
Погода в Новосибирске на сегодня: что ждет сибиряков 30 мая 2020 года
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 30 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Погода в Новосибирске на выходных: в город вернутся дожди и грозы
Двое сибиряков спасли детей из пожара и воды: их хотят наградить