«Дачники спешат»: водители устроили два ДТП на трассе под Новосибирском

31 Май 2020 2020-05-31T13:49:34+03:00

Сразу два ДТП случились на одном участке трассы под Новосибирском. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Несколько авто вышли из строя, но обошлось без серьезных травм

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Водители устроили два ДТП на трассе «Новосибирск-Павлодар» по пути в город. Первая авария произошла 31 мая около 14:00. По данным подписчиков «АСТ-54» женщина за рулем «ВАЗ-2115» врезалась в заднюю часть «КамАЗа» дорожных служб. От удара о бампер машине выбило колеса, лобовое стекло, смяло капот и переднюю часть кузова. К счастью, несмотря на серьезные повреждения автомобиля, ДТП обошлось без серьезных травм.

Через несколько часов на той же трассе столкнулись внедорожники Renault Sandero и Chevrolet Niva с прицепом. В результате ДТП автомобили лишились передней части кузова, у внедорожников оказались вырваны передние колеса. С места аварии машины увезли на эвакуаторах. Очевидцы сообщили о пострадавшем водителе Renault, которому пришлось перевязать голову.

Столкновение произошло недалеко от перекрытого на ремонт участка трассы. Некоторые подписчики паблика винят в столкновении водителя Renault и советуют соблюдать скоростной режим:

- Дачники спешат,- написал подписчик Сергей.

- На том участке вечно все водители «летят», а потом кто-то виноват, - поддержал пользователь Александр.

Столкновение на трассе 50К-17Р под Новосибирском.Видео из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"

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