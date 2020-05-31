Двухлетняя девочка выжила после падения из окна пятиэтажки в Новосибирске
Двухлетняя девочка выжила после падения из окна пятиэтажки в Ленинском районе. Инцидент произошел утром 31 мая на улице Титова, двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа, пролетела около 15 метров и приземлилась на крышу магазина на уровне третьего этажа здания.
Через пять минут после вызова спасатели МАСС прибыли на место и осмотрели девочку. У малышки обнаружили повреждение таза и вывих ноги, а затем погрузили на специальный детский щит и спустили с крыши. «Скорая помощь» увезла девочку в детскую травматологию.
— По нашим данным, семья благополучная — на учете в ПДН не состоит. На месте работают сотрудники СКР по Новосибирской области. Полиция назначила проверку семьи со стороны ПДН, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Ребёнок выпал из окна, эвакуация с крыши магазина в Новсибирске.Видео из группы спасателей МАСС "ВКонтакте"
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ИСТОЧНИК KP.RU
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ИСТОЧНИК KP.RU