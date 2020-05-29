2020-05-29T10:42:55+03:00
Общество

Патологоанатома, рекламировавшего родным умерших гробы, оштрафовали на 4,5 миллиона рублей

Заведующего моргом судили за взятку, которую он получал от похоронных фирм
Надежда РЫЖКИНА
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Заельцовский районный суд вынес приговор заведующему моргом .Заельцовский районный суд вынес приговор заведующему моргом .Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Заельцовский районный суд вынес приговор заведующему моргом в городской больнице № 1. Врача обвинили в том, что он брал взятки от похоронных фирм, взамен он рекламировал их услуги родным умерших.

— С 2011 по 2019 год он получил больше 1,5 миллионов рублей от двух похоронных организаций. За эти действия патологоанатому назначен штраф 4,5 миллиона рублей с рассрочкой выплаты ежемесячно равными частями на 5 лет. Также он лишается права занимать управляющие должности в государственных и муниципальных органах на 12 лет, — сообщили в пресс-службе суда.

Врач свою вину признал и раскаялся. Также он сдал своих соучастников. За это приговор ему смягчили. Еще у подсудимого трое детей младше 18 лет и есть хронические заболевания. Помогло врачу и то, что он внес вклад в медицину, науку и образование — у него много благодарностей и хороших отзывов.

Пока приговор в законную силу не вступил.

Напомним, незаконные действия врача выявились после прокурорской проверки. Две фирмы, с которыми он сотрудничал, отказались давать комментарии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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