2020-04-24T11:47:06+03:00
Общество

Рекламировал родным умерших гробы: патологоанатом попался на взятке в 1,5 миллиона рублей от похоронного агентства

Он сотрудничал с двумя фирмами одновременно
Надежда РЫЖКИНА
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В Новосибирске будут судить заведующего моргом.В Новосибирске будут судить заведующего моргом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новосибирске будут судить заведующего моргом клинической больницы №1. Его обвинили в том, что он брал взятки от похоронных агентств. Взамен он рекламировал родным умерших услуги именно этих фирм. За восемь лет такого выгодного сотрудничества патологоанатом заработал около 1,5 миллиона рублей. Такова версия следствия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере» и «Получение взятки в особо крупном размере».

Как рассказали в областной прокуратуре, следствием установлено, что врач сотрудничал как минимум с двумя похоронными бюро.

— С одной фирмой заведующий моргом сотрудничал восемь лет, со второй — два года, — сообщили в прокуратуре.

КП-Новосибирск позвонили в обе фирмы.

— Никаких комментариев дать не можем, даже врача такого не знаем, — ответили в похоронной организации.

Во второй фирме ответили, что директора нет на месте, комментарии дать также не могут.

Дело патологоанатома будут рассматривать в Заельцовском районном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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