2020-05-27T08:14:26+03:00
Общество

«Взмокла как в бане, дышать нечем»: сибирячка поддержала тульскую медсестру фотосессией в купальнике

Юрист Екатерина посоветовала всем «тусовщикам» одеваться как врачи
Никита МАНЬКО
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Девушка решила поддержать врачей, которым жарко работать в костюмах вирусолога. ФОТО: cс сайта twitter.com/Marmalade_Mum, предоставлено Екатериной ВладимировойДевушка решила поддержать врачей, которым жарко работать в костюмах вирусолога. ФОТО: cс сайта twitter.com/Marmalade_Mum, предоставлено Екатериной Владимировой
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Новосибирский юрист Екатерина Владимирова оголилась в поддержку тульской медсестры. Напомним, медик надела под прозрачный костюм врача-инфекциониста купальник из-за того, что ей было жарко. В итоге фото девушки появились в соцсетях, а руководство сделало выговор.

Сибирячка решила на собственном опыте почувствовать, какого врачам. Надела купальник, дождевик, очки для плавания, маску, перчатки, мусорные пакеты на ноги и даже бахилы на каблуки. И оказалось, что находиться в таком облачении совсем непросто.

- Даже в этом наряде я за две минуты взмокла как в бане, очки запотели сразу же. Дышать было тоже нечем, учитывая, что даже дома жарко. Короче, теперь я понимаю всех врачей, которые носят это сутками, это жесть, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина Владимирова.

Кстати, фотосессия стала еще и ответом участникам скандальной вечеринки на площади Ленина в Новосибирске:

- Хочешь тусоваться - оденься так же, как врачи — и иди, попробуй. Я как только надела это обмундирование, все прилипло к телу. Мне тоже хочется тусить, но здоровье близких важнее всего, и мы с подругами не собираемся больше трех, - говорит юрист.

Пользователи соцсетей оценили флешмоб в поддержку медсестры:

- Бахилы на каблуках? Стильно, - пишут комментаторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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