2020-05-24T10:24:25+03:00
Общество

«Часть видео фейковые»: в МВД прокомментировали ночные гуляния в центре Новосибирска

Правоохранительные органы будут проводить проверку
Анна ПАШАГИНА
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Сибиряки вышли танцевать не смотря на режим самоизоляции. Фото: скриншот из видеоСибиряки вышли танцевать не смотря на режим самоизоляции. Фото: скриншот из видео
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В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области прокомментировали ночные гуляния в центре Новосибирска во время самоизоляции. Напомним, сегодня ночью, 24 мая, сибиряки приехали на машинах на площадь Ленина и устроили вечеринку.

— действительно в период времени с 23:30 23 мая по 00:30 24 мая на площади Ленина в Новосибирске собиралось около 50-60 молодых людей, которые шумно общались между собой и включали музыку в автомобилях, — сообщили в пресс-службе.

На место гуляний выезжали сотрудники полиции и провели с сибиряками разъяснительную беседу. Как говорят в пресс-службе, часть размещенных видеороликов в интернете являются фейковыми.

— Часть видеоматериала отснята в другое время и добавлена, скорее всего, с целью искусственно увеличить количество людей, которые в указанное время находились на площади Ленина, — объяснили в пресс-службе.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку в рамках административного законодательства по факту нарушения режима самоизоляции и режима тишины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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