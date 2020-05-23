«Натекло целый бассейн»: в Новосибирске прорвало трубу с горячей водой
В субботу, 23 мая, на улице Волочаевская, 8а лопнула труба с горячей водой. Кипятка вылилось столько, что образовался целый бассейн — вода добралась до гаражей. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».
— Вызвали аварийную службу часа три назад, но их до сих пор нет. Владельцы гаражей будут не рады такому бассейну, — рассказал подписчик Константин, приславший фото.
Подписчики начали переживать за еду и вещи, которые оставили в гаражах.
— Там картошка, капуста, банки, инструмент, машины... — написал один из них в комментариях.
В диспетчерском пункте тепловых сетей корреспонденту КП-Новосибирск пояснили, что прорыв трубы связан с испытаниями теплосетей в Дзержинском районе, сейчас дефект устраняется.
Напомним, ранее КП-Новосибирск публиковала список улиц, где 21 мая отключат горячую воду. Во время испытаний возможен разрыв трубопровода, предупреждала мэрия города.
Потоп на Волочаевской.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU