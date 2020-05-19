График отключения горячей воды в Новосибирске с 21 мая: список улиц, дата окончания

19 Май 2020 2020-05-19T08:50:00+03:00

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КП-Новосибирск публикует график отключения горячей воды в Новосибирске с 21 мая. С 21 по 27 мая «Новосибирская теплосетевая компания» будет проводить испытания тепловых сетей по зоне теплоснабжения от ТЭЦ-5. Горячую воду максимум отключат с 21 мая по 3 июня, рассказали в мэрии Новосибирска.

— Испытания будут идти круглосуточно на улицах Дзержинского района. Температура горячей воды снизится с 20:00 19 мая, — сообщили в мэрии.

Вот список этих улиц:

— ул. Есенина (промежуток от Бориса Богаткова до Волочаевской)

— ул. Национальная (промежуток от Бориса Богаткова до Есенина)

— Гусинобродское шоссе

— проспект Дзержинского

— ул. Гоголя

— пер. Трикотажный

— ул. Шекспира

— ул. Трикотажная

— ул. Толбухина

— ул. Заслонова

— ул. Коминтерна

— ул. Авиационная

— ул. Айвазовского

— ул. Малая Айвазовского

— ул. Шишкина

— ул. Сурикова

— ул. Промкирпичная

— ул. Левитана

— ул. Королева,

— ул. Волочаевская

— ул. Бродского

— ул. Ползунова

— ул. Онежской

— ул. Волжская

— ул. Лучезарная

— ул. Промышленная

— ул. Индустриальная

— ул. Юргинская

— ул. Якутская.

Включать горячую воду коммунальщики начнут по мере того, как устранят все дефекты, выявленные на испытаниях. При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта, поэтому граждан просят соблюдать осторожность на улицах.

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