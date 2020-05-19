График отключения горячей воды в Новосибирске с 21 мая: список улиц, дата окончания
КП-Новосибирск публикует график отключения горячей воды в Новосибирске с 21 мая. С 21 по 27 мая «Новосибирская теплосетевая компания» будет проводить испытания тепловых сетей по зоне теплоснабжения от ТЭЦ-5. Горячую воду максимум отключат с 21 мая по 3 июня, рассказали в мэрии Новосибирска.
— Испытания будут идти круглосуточно на улицах Дзержинского района. Температура горячей воды снизится с 20:00 19 мая, — сообщили в мэрии.
Вот список этих улиц:
— ул. Есенина (промежуток от Бориса Богаткова до Волочаевской)
— ул. Национальная (промежуток от Бориса Богаткова до Есенина)
— Гусинобродское шоссе
— проспект Дзержинского
— ул. Гоголя
— пер. Трикотажный
— ул. Шекспира
— ул. Трикотажная
— ул. Толбухина
— ул. Заслонова
— ул. Коминтерна
— ул. Авиационная
— ул. Айвазовского
— ул. Малая Айвазовского
— ул. Шишкина
— ул. Сурикова
— ул. Промкирпичная
— ул. Левитана
— ул. Королева,
— ул. Волочаевская
— ул. Бродского
— ул. Ползунова
— ул. Онежской
— ул. Волжская
— ул. Лучезарная
— ул. Промышленная
— ул. Индустриальная
— ул. Юргинская
— ул. Якутская.
Включать горячую воду коммунальщики начнут по мере того, как устранят все дефекты, выявленные на испытаниях. При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта, поэтому граждан просят соблюдать осторожность на улицах.
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ИСТОЧНИК KP.RU