2020-05-23T07:12:44+03:00
Дом. Семья

«Прогнал кошек и забрал себе»: новосибирский правозащитник спас птенца

В соцсетях стали гадать, что это за птица
Надежда РЫЖКИНА
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Новосибирский правозащитник спас подрастающего птенца. Фото: предоставлено Ростиславом Антоновым.Новосибирский правозащитник спас подрастающего птенца. Фото: предоставлено Ростиславом Антоновым.
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Новосибирский правозащитник Ростислав Антонов спас подрастающего птенца. Мужчина увидел его, когда возвращался домой с работы: во дворе дома под деревом лежала птица, как мертвая, а со всех сторон ее окружили голодные кошки.

— Я подумал, что птенец разбился. Но потом смотрю — шевелится. Чувствую, что сейчас малыша съедят, и жалко стало его. Я прогнал кошек, а его забрал себе, — рассказал КП-Новосибирск руководитель организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Малыша едва не съели кошки. Фото: предоставлено Ростиславом Антоновым.

Малыша едва не съели кошки. Фото: предоставлено Ростиславом Антоновым.

Сибиряк сначала растерялся: что это за птица, чем ее кормить и как ухаживать? За помощью он обратился к друзьям в соцсети.

— Наш консилиум на «Фейсбуке» решил, что это — серая мухоловка, довольно редкая для города птица. Точно не определили, но по клюву ясно, что птица насекомоядная. Вчера я набрал для него гусениц и червяков, пару комаров, кормил каждые сорок минут, — говорит Ростислав.

Кстати, птенец очень быстро поправился и начал летать по квартире. Утром 23 мая его вернули на то же место, где и подобрали.

Птенца откормили гусеницами и снова выпустили на улицу. Фото: предоставлено Ростиславом Антоновым.

Птенца откормили гусеницами и снова выпустили на улицу. Фото: предоставлено Ростиславом Антоновым.

Напомним, недавно забавный случай произошел еще с одной птицей — волнистым попугаем Ури. Самка попугая улетела от своей хозяйки, чтобы пофлиртовать в саду с воробьями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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