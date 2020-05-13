2020-05-13T11:26:54+03:00
Дом. Семья

«Вернулась домой, когда начирикалась»: самка попугая сбежала на романтик к воробьям

Сейчас птичку не выпускают из дома, в качестве протеста она объявила голодовку
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Ури сидит на окне и скучает. Фото: предоставлено Елизаветой Бражник.Ури сидит на окне и скучает. Фото: предоставлено Елизаветой Бражник.
Изменить размер текста:

Забавный случай приключился с зоозащитницей Елизаветой Бражник. Самка волнистого попугайчика по кличке Ури недавно заставила поволноваться свою хозяйку. Птица сбежала из дома в форточку.

С толку Ури сбили веселые воробьи по ту сторону окна: они каждый день резвились на рябине, а самка попугая сидела дома в одиночестве. Ее жених некоторое время назад, к сожалению, скончался от болезни.

И вот Ури уловила удобный момент и упорхнула на свободу.

— У нас частный дом. Мы нашли ее в саду. Ури чирикала с воробьями, клевала рябину. Я пыталась привлечь ее водой, кормом, включить любимую музыку. Танцевала с бубном вокруг, в общем. А в итоге она сама вернулась через три часа домой, как начирикалась. Теперь мы ее не выпускаем, а она сидит на окне полдня. Ни ест, ни пьет, хочет на улицу — тоскует. Еще и деревянную дверь клюет, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Елизавета Бражник.

Такое необычное поведение птицы объяснил знакомый орнитолог Елизаветы: волнистые попугаи живут стаями, поэтому Ури просто-напросто не хватило общения.

— Она долго наблюдала за воробьями, слушала их. Вот ей и захотелось с ними поболтать. Ури одной скучно. Раньше у нас жил еще самец, но он погиб от болезни, — говорит Елизавета.

Теперь, чтобы попугай не грустил от одиночества, хозяйка хочет купить ей друга или подружку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Он умер, пока его везли в больницу»: в Новосибирске под окнами высотки обнаружили мужчину
«Вернулась домой, когда начирикалась»: самка попугая сбежала на романтик к воробьям
«Она появилась внезапно»: в Бердске задержали водителя, сбившего насмерть 51-лентюю женщину
«Сначала оранжевая, потом бирюзовая»: новосибирцев напугал цвет воды в реке Каменке
Зеленые зоны Затулинки объединят в единый парк
«Нес малышей осторожно»: кот подбросил хозяйке двух новорожденных зайчат
Погода в Новосибирске до 20 мая: рассказываем, что нас ждет
Это рекорд! Такого еще не было: в Новосибирской области выздоровели 66 больных коронавирусом
«Остановись так, чтобы она упала и полетела куда подальше»: пенсионерку без маски выгнали из автобуса
«К ИВЛ подключены 20 пациентов»: в Новосибирске у 74 человек обнаружили коронавирус
«Наступил в яму и начал захлебываться»: под Новосибирском утонул 9-летний мальчик
График работы метро в Новосибирске с 13 мая 2020 года: что изменится
«Вирус разрушил организм здорового мужика» : умер трубач оперного театра Павел Бурков, заразившийся COVID-19
Красота за 400 миллионов: фотограф показал видео с новой подсветкой на оперном театре
«Загорелась веранда»: мама с пятилетним ребенком не смогли выбраться из горящего дома
Пляжи в Новосибирске 2020: в МЧС объяснили, когда их откроют
«Ростелеком» в Сибири объявляет набор сотрудников для дистанционной работы
«Врезался в металлическое ограждение»: в Новосибирске 24-летний байкер сломал бедро, упав с мотоцикла
«Пожарные неслись»: в Новосибирске вспыхнула «ГАЗель»
«Открутили решетки на окнах»: полицейских уволили за то, что двое сибиряков убежали из камеры
«Я перелетел через машину»: байкер, которого сбил автомобиль, показал, как это произошло
«Он его не заметил»: под Новосибирском 30-летний водитель задавил пенсионера
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Счетная палата: «Кризис, возникший из-за коронавируса, будет продолжаться не меньше года»
«Мне страшно так жить»: лысой модели, которую избили на глазах у детей, начали угрожать
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 13 мая 2020 года составило 1300 человек
Директор футбольного клуба «Новосибирск» ушла в отставку
В Новосибирске иномарка врезалась в грузовик: 3-летний ребенок попал в больницу
«Где все?»: авиарадары засекли таинственную надпись над Новосибирском