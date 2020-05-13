«Вернулась домой, когда начирикалась»: самка попугая сбежала на романтик к воробьям

13 Май 2020 2020-05-13T11:26:54+03:00

Сейчас птичку не выпускают из дома, в качестве протеста она объявила голодовку

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Забавный случай приключился с зоозащитницей Елизаветой Бражник. Самка волнистого попугайчика по кличке Ури недавно заставила поволноваться свою хозяйку. Птица сбежала из дома в форточку.

С толку Ури сбили веселые воробьи по ту сторону окна: они каждый день резвились на рябине, а самка попугая сидела дома в одиночестве. Ее жених некоторое время назад, к сожалению, скончался от болезни.

И вот Ури уловила удобный момент и упорхнула на свободу.

— У нас частный дом. Мы нашли ее в саду. Ури чирикала с воробьями, клевала рябину. Я пыталась привлечь ее водой, кормом, включить любимую музыку. Танцевала с бубном вокруг, в общем. А в итоге она сама вернулась через три часа домой, как начирикалась. Теперь мы ее не выпускаем, а она сидит на окне полдня. Ни ест, ни пьет, хочет на улицу — тоскует. Еще и деревянную дверь клюет, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Елизавета Бражник.

Такое необычное поведение птицы объяснил знакомый орнитолог Елизаветы: волнистые попугаи живут стаями, поэтому Ури просто-напросто не хватило общения.

— Она долго наблюдала за воробьями, слушала их. Вот ей и захотелось с ними поболтать. Ури одной скучно. Раньше у нас жил еще самец, но он погиб от болезни, — говорит Елизавета.

Теперь, чтобы попугай не грустил от одиночества, хозяйка хочет купить ей друга или подружку.

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