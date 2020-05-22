«Жаль, что не переболела»: вице-мэр Новосибирска сдала тест на антитела к коронавирусу

22 Май 2020 2020-05-22T18:53:53+03:00

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Тест на определение наличия в крови антител к коронавирусу начинает набирать популярность среди сибиряков. Вице-мэр и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска рассказала КП-Новосибирск, почему она решила сдать сделать анализ.

— Дело в том, что моя мама — пожилой человек, ей уже за 80. И мой решил, что нам всем стоит пройти этот тест, чтобы знать, чтобы мы могли с ней спокойно общаться, — пояснила Анна Терешкова. — Поскольку, из всей моей семьи на работу выезжаю только я — все остальные находятся на домашней самоизоляции, мы заказали проведение этого теста на дому. У всех нас, а всего тест сдавали 7 человек, результаты отрицательные. Что ж, жаль, что я этим вирусом не переболела, но хорошо, что не больна!

Анна Терешкова рассказала КП-Новосибирск, почему она решила сдать сделать анализ. Фото: Анна Терешкова

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что новосибирцы получили возможность сдать тест на антитела к коронавирусу. Как оказалось, многие перенесли болезнь, даже не зная об этом. По всей стране анализ сдали более 40 тысяч человек: Сибирь с показателем в 8,6%. заняла четвертое место по числу желающих проверить наличие антител к SARS-COV-2. Положительный тест говорит о том, что у человека мог сформироваться иммунный ответ вирусу. Это не исключает полностью риск повторного заражения, но значительно его снижает.

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ИСТОЧНИК KP.RU