2020-05-22T13:13:35+03:00
Общество

Российские врачи: каждый седьмой пациент имеет антитела к коронавирусу

Чувствительность этого теста составляет более 95%
Алена КУЛЕШОВА
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Компания «Инвитро», специализирующаяся на лабораторной диагностике и медицинских услугах, 18 мая запустила по стране массовое тестирование на антитела к коронавирусу.Компания «Инвитро», специализирующаяся на лабораторной диагностике и медицинских услугах, 18 мая запустила по стране массовое тестирование на антитела к коронавирусу.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Компания «Инвитро», специализирующаяся на лабораторной диагностике и медицинских услугах, 18 мая запустила по стране массовое тестирование на антитела к коронавирусу. По итогам первой недели, положительный результат, который говорит о наличии своеобразного иммунитета, обнаружен у 14% пациентов. При этом, стоит отметить, что только за первые 4 дня анализ сдали более 40 тысяч человек.

— Максимальное число пациентов обратились для выполнения исследования в Москве и Московской области — более 47%. На втором и третьем месте — Северо-Западный федеральный округ и Приволжье, на которые приходится 14,6% и 9,5% соответственно. Четвертое место по числу желающих проверить наличие антител к SARS-COV-2 заняла Сибирь с показателем в 8,6%. А замыкает пятерку самых активных регионов Центральный федеральный округ — 7,9% выполненных тестов, — сообщили в компании.

Чувствительность этого теста составляет более 95%. Он позволяет определить наличие специфических антител — иммуноглобулинов G (IgG) — в сыворотке крови и понять, болел ли ранее человек коронавирусом. Положительный тест говорит о том, что у человека мог сформироваться иммунный ответ вирусу. Это не исключает полностью риск повторного заражения, но значительно его снижает.

Сдать такой анализ могут все желающие, не имеющие симптомов ОРВИ. Это тестирование позволяет составить более точное представление о масштабах пандемии и может помочь в принятии решения о возможности возвращения людей из карантинного режима в общественную жизнь

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ИСТОЧНИК KP.RU

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