«Мама переживала, а малыш был невозмутим»: в Новосибирске 2-летний мальчик оказался запертым в джипе

19 Май 2020 2020-05-19T06:15:26+03:00

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Жительница Новосибирска вышла из машины и поняла, что не может достать оттуда своего 2-летнего сына: двери оказались заблокированными. Мама разволновалась, ведь на улице стояла жара. Все произошло в Центральном районе Новосибирска во дворе дома на улице Державина. Сибирячка вовремя сообразила вызвать спасателей на выручку.

— На парковке возле дома заблокировались двери автомобиля, внутри салона находится малолетний ребенок. Мама малыша просит помощи, — рассказали об инциденте в МАСС. — На место выехал оперативный экипаж спасателей. Буквально через несколько минут спасатели были на месте. Мальчик 2018 года рождения спокойно сидел на заднем сиденье автомобиля.

На то, чтобы вызволить ребенка из джипа спасателям потребовалось несколько минут.

Спасатели напомнили водителям, чтобы они не забывали ключи в машине, либо держать всегда при себе запасные. Также запрещено оставлять одних детей одних в салоне автомобиля.

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ИСТОЧНИК KP.RU