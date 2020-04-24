2020-04-24T08:52:18+03:00
Общество

«Волновалась и сильно нервничала»: в Новосибирске мама случайно закрыла младенца в машине

Ребенка помогли вызволить спасатели МАСС
Ульяна ДЖАНКОВА
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Мама захлопнула машину, в которой остался младенец. Фото: стоп кадрМама захлопнула машину, в которой остался младенец. Фото: стоп кадр
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В Октябрьском районе Новосибирска произошел инцидент, заставивший изрядно понервничать молодую маму. Все случилось во дворе дома на улице Бориса Богаткова.

Сибирячка припарковала автомобиль, вышла из него и поняла, что обратно попасть не может, а на заднем сидении в автокресле был ее маленький сын. Об этом рассказали в МАСС.

— Ближе к вечеру в 17:41 на телефон оперативного дежурного МАСС позвонила взволнованная женщина и сообщила, что у нее заблокировались двери автомобиля, внутри которого находится ее ребенок 2019 г.р. Женщина просит оказать ей помощь по разблокировке салона, — рассказали спасатели.

Операцию по спасению малыша заняла не больше десяти минут, но маме они показались вечностью: на видео, которое сняли в МАСС, видно, женщина не находит себе места от переживаний.

Все закончилось хорошо, малыша вскоре передали взволнованной сибирячке.

В МАСС обратились к родителям не оставлять детей в машине и не покидать авто без ключей.

А если беда все-таки произошло, звоните по телефонам: 112, 231-06-49.

В Новосибирске мама нечаянно захлопнула машину, в которой остался младенец.Вчера ближе к вечеру в 17:41 на телефон оперативного дежурного МАСС позвонила взволнованная женщина и сообщила, что у неё заблокировались двери автомобиля, внутри которого находится её ребёнок 2019 г.р. Женщина просит оказать ей помощь по разблокировке салона. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49. https://vk.com/mass54

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ИСТОЧНИК KP.RU

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