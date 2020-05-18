2020-05-18T04:39:24+03:00
Общество

Ученые из Уфы дали прогноз по развитию ситуации с коронавирусом в Новосибирской области

Аналитики отмечают, что темпы роста активных случаев коронавируса снизились
Ульяна ДЖАНКОВА
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Ученые из Уфы рассказали, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса в Новосибирской области.Ученые из Уфы рассказали, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса в Новосибирской области.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Специалисты проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медуниверситета (БГМУ) дали прогноз по развитию эпидемии COVID-19 в регионах. Ученые утверждают, что исходя из расчетов можно говорить, что страна приближается к пику эпидемии и выходит на плато, которое будет достаточно затяжным по времени.

— В Новосибирской области развитие эпидемии перешло в стадию «заглушения» тенденции к росту активных случаев инфицирования, — делают вывод аналитики.

Аналитики отмечают, что темпы роста активных случаев коронавируса заметно снизились. К активным, ученые относят пациентов, в данный момент переносящих болезнь. Снижение их роста они объясняют растущим числом выздоровевших.

Ученые утверждают, что в Новосибирской области развитие эпидемии перешло в стадию «заглушения». Фото: с сайта covid-forecast.ru

Ученые утверждают, что в Новосибирской области развитие эпидемии перешло в стадию «заглушения». Фото: с сайта covid-forecast.ru

В Новосибирской области на прошлой неделе впервые количество выздоровевших превысило число заболевших. Так, например, в субботу, 16 мая, из больницы выписали сразу 83 пациента, при этом госпитализированы были 64 человека.

Напомним, новосибирские математики также провели расчеты и выяснили, когда в регионе ждать пика по заболеваемости. Ученые утверждают, что это будет начало июня, плюс-минус неделя. Однако точных результатов сейчас никто не сможет сказать: ни математики, ни медики, ни эпидемиологи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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