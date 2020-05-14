Математики спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в Новосибирске

14 Май 2020 2020-05-14T09:13:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Новосибирские математики рассказали КП-Новосибирск о том, когда в регионе число заболевших коронавирусом достигнет максимума. По предварительным прогнозам, пик в регионе еще не пройден.

О результатах вычислений команды математиков КП-Новосибирск рассказала кандидат физико-математических наук, ученый секретарь кафедры ММГ НГУ, научный сотрудник Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН Ольга Криворотько.

— Согласно модели, количество зараженных COVID-19 с симптомами достигнет своего максимума в начале июня, плюс-минус неделя. В регионах, наиболее отдаленных от Москвы, сценарий развивается похожим образом: в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае. Однако точных результатов сейчас никто не сможет сказать: ни математики, ни медики, ни эпидемиологи, — сказала Ольга Криворотько.

Прогноз ежедневно меняется в зависимости от новых данных. Влияют на это число заболевших, умерших, вылеченных, протестированных. Зависит все также от действий правительства и от того, как сибиряки соблюдают самоизоляцию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU