2020-05-14T09:13:09+03:00
Общество

Математики спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в Новосибирске

КП-Новосибирск узнала, каков результат исследований
Надежда РЫЖКИНА
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Математики спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в Новосибирске.Математики спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в Новосибирске.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Новосибирские математики рассказали КП-Новосибирск о том, когда в регионе число заболевших коронавирусом достигнет максимума. По предварительным прогнозам, пик в регионе еще не пройден.

О результатах вычислений команды математиков КП-Новосибирск рассказала кандидат физико-математических наук, ученый секретарь кафедры ММГ НГУ, научный сотрудник Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН Ольга Криворотько.

— Согласно модели, количество зараженных COVID-19 с симптомами достигнет своего максимума в начале июня, плюс-минус неделя. В регионах, наиболее отдаленных от Москвы, сценарий развивается похожим образом: в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае. Однако точных результатов сейчас никто не сможет сказать: ни математики, ни медики, ни эпидемиологи, — сказала Ольга Криворотько.

Прогноз ежедневно меняется в зависимости от новых данных. Влияют на это число заболевших, умерших, вылеченных, протестированных. Зависит все также от действий правительства и от того, как сибиряки соблюдают самоизоляцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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