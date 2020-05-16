СК и прокуратура проверят, правильно ли новосибирским медикам начислили выплаты за больных коронавирусом
Следственный комитет по Новосибирской области и прокуратура проверят, правильно ли медикам начисляют компенсационные выплаты за работу с больными коронавирусом.
— В ходе мониторинга СМИ выявлены сообщения, что работники «Скорой медицинской помощи» городов Новосибирск и Искитим заявили о неполучении в полном объеме положенных им дополнительных выплат за работу в условиях пандемии коронавируса, в связи с чем были нарушены их права. Организована доследственная проверка, - сообщили в СК по Новосибирской области.
Также проверку проводит областная прокуратура.
— Прокуратура Новосибирской области организовала в учреждениях здравоохранения проверку исполнения законодательства о здравоохранении, — говорится в сообщении прокуратуры. — При выявлении нарушений трудовых прав медицинских работников будут незамедлительно приняты меры.
Напомним, медики пожаловались в соцсети, что деньги за работу с больными коронавирусом решили выплачивать только фактически, то есть по времени, сколько ты провел с зараженным. Так, например, за апрель врач «скорой» получил не по 40-25 тысяч, как полагается, а от 1 тысячи до 3,5 тысяч рублей. Об этом медик рассказал в соцсети.
По этому факту с резкой критикой выступила депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя. Она потребовала дать врачам то, что им полагается.
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ИСТОЧНИК KP.RU