2020-05-16T09:52:40+03:00
Общество

СК и прокуратура проверят, правильно ли новосибирским медикам начислили выплаты за больных коронавирусом

В соцсети врачи пожаловались, что им решили доплачивать только за фактически проведенное время с больным COVID-19
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Прокуратура решила разобраться в ситуации с выплатами медикам за работу с больными коронавирусом.Прокуратура решила разобраться в ситуации с выплатами медикам за работу с больными коронавирусом.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Следственный комитет по Новосибирской области и прокуратура проверят, правильно ли медикам начисляют компенсационные выплаты за работу с больными коронавирусом.

— В ходе мониторинга СМИ выявлены сообщения, что работники «Скорой медицинской помощи» городов Новосибирск и Искитим заявили о неполучении в полном объеме положенных им дополнительных выплат за работу в условиях пандемии коронавируса, в связи с чем были нарушены их права. Организована доследственная проверка, - сообщили в СК по Новосибирской области.

Также проверку проводит областная прокуратура.

— Прокуратура Новосибирской области организовала в учреждениях здравоохранения проверку исполнения законодательства о здравоохранении, — говорится в сообщении прокуратуры. — При выявлении нарушений трудовых прав медицинских работников будут незамедлительно приняты меры.

Напомним, медики пожаловались в соцсети, что деньги за работу с больными коронавирусом решили выплачивать только фактически, то есть по времени, сколько ты провел с зараженным. Так, например, за апрель врач «скорой» получил не по 40-25 тысяч, как полагается, а от 1 тысячи до 3,5 тысяч рублей. Об этом медик рассказал в соцсети.

По этому факту с резкой критикой выступила депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя. Она потребовала дать врачам то, что им полагается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дайте врачам то, что обещали»: депутата Госдумы возмутила недоплата медикам в регионах.

Об этом Вера Ганзя написала в соцсетях. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СК и прокуратура проверят, правильно ли новосибирским медикам начислили выплаты за больных коронавирусом
«Уже больше полутора тысячи больных»: в Новосибирской области коронавирус нашли еще у 64 пациентов
В Новосибирской области от коронавируса скончались два пенсионера
«Хотел пройти под проводами и задел их шеей»: 10-летний мальчик погиб от удара током
«Машина подскочила, и водитель выпал из окна»: стали известны подробности ДТП у метро «Золотая Нива»
«Он в тяжелом состоянии, сильно стонал»: таксист перевернулся и влетел в станцию метро
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 16 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 16 мая 2020 года составило 14511 человек
«Схватил и пытался повалить меня на землю»: в Новосибирске на девушку напал насильник во время прогулки
Миниатюрные сосны и редкие цветы: что можно увидеть в восточном парке в ботсаду
В Новосибирске протестируют новое средство для борьбы с пылью
«А кто платить будет?»: сибиряк на «Ладе» протаранил две машины и сбежал
«Оставила квартиру открытой»: в Новосибирске пропала 82-летняя бабушка в бордовом халате
«Родители были рядом»: в Новосибирске водитель иномарки сбил 5-летнего мальчика
«Она два дня бродила по городу»: волонтеры рассказали о поисках 72-летней пенсионерки
«У него тяжелые травмы»: под Новосибирском иномарка сбила 9-летнего мальчика на велосипеде
Мэрия Новосибирска готова отсрочить платежи для предпринимателей
Андрей Травников: «Мы настроены на победу»
Ученые: «Рак у Завортнюк можно вылечить вирусом»
Помощь при инсульте и инфаркте: новая рентген-операционная принимает пациентов
Уехал утром на машине: в Новосибирске пропал таксист в голубой рубашке
Общественная палата обсудила вопросы разработки региональных мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
«Дайте врачам то, что обещали»: депутата Госдумы возмутила недоплата медикам в регионах
«Позвони мне по-хорошему!»: сибирячка ищет парня, который подобрал 5 тысяч рублей у «Мерседеса»
«Она шла с няней»: на двухлетнюю девочку наехал автомобиль, сдавая назад
Погода в Новосибирске на выходных: что ждёт столицу Сибири
День города в Новосибирске 2020: в мэрии объяснили, будет ли он
Когда откроют набережную в Новосибирске: в мэрии объяснили, сколько еще ждать