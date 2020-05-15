2020-05-15T12:43:09+03:00
Общество

Общественная палата обсудила вопросы разработки региональных мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Встречу посвятили социальным поддержкам действующим на территории Новосибирской области
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Общественная палата обсудлила меры социальных поддержек действующих в Новосибирской областиОбщественная палата обсудлила меры социальных поддержек действующих в Новосибирской областиФото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
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13 мая 2020 года члены Общественной палаты Новосибирской области во взаимодействии с министерством региональной политики Новосибирской области провели рабочую встречу по вопросу разработки региональных мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Новосибирской области, в рамках исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации, данных по итогам встречи с участниками Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ 30 апреля 2020 года.

В режиме ВКС в обсуждении приняли участие представители Общественной палаты Российской Федерации, министерства региональной политики Новосибирской области, министерства труда и социального развития Новосибирской области, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, Совета муниципальных образований Новосибирской области, Главного Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области, представители благотворительных фондов и региональных СО НКО.

Участники встречи отметили своевременность принимаемых мер поддержки для СО НКО, благотворительных организаций и добровольческих объединений, осуществляющих деятельность в период действия ограничительных мер и оказывающих социальную поддержку населению, в том числе активно участвующих в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции и преодолении негативных социальных последствий ее распространения.

Социально ориентированные некоммерческие организации, продолжающие реализацию социально значимых проектов, эффективно внедряют в свою работу новые технологии, связанные с необходимостью оказания поддержки особо уязвимым группам населения. Так продолжена работа с детьми-сиротами, находящимися в больницах, оказывается помощь семьям с детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, которая может привести к разлучению детей с родителями, организована работа психологической помощи, доставка лекарственных средств и продуктовых наборов, проведение онлайн занятий для детей в рамках системы дополнительного образования.

В ходе встречи представители СО НКО рассказали о сложностях, с которыми они столкнулись, работая со своими целевыми группами в условиях самоизоляции и ограничения передвижений. Прежде всего это невозможность перехода на полное онлайн оказание всего перечня социальных услуг, рост расходов и непредвиденные затраты, проблемы выплаты заработной платы штатным сотрудникам.

Отмечено, что с целью оказания мер, направленных на поддержку устойчивой деятельности организаций, которые работают в период эпидемиологического кризиса, Главным управлением министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области перенесены сроки предоставления отчетности для НКО с 15 апреля по 1 июня 2020 года, органами государственной власти, оказывающими поддержку СО НКО, скорректированы сроки предоставления отчетности в 2020 году. Министерством региональной политики Новосибирской области запланировано проведение конкурса поддержки для СО НКО, которые откликнулись на социальные проблемы и минимизирование их для наименее защищенных граждан нашего региона.

Все прозвучавшие предложения в ходе рабочей встречи будут обобщены и направлены в Общественную палату Российской Федерации, а также в профильные министерства Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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