В минздраве рассказали, куда делся иммуноглобулин

15 Май 2020 2020-05-15T08:54:35+03:00

В одной из больниц города 10 детям, которых укусили клещи, отказались поставить укол с защитным раствором

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В минздраве Новосибирской области рассказали, почему стало не хватать иммуноглобулина.

— Аукционы на покупку необходимого для региона запаса иммуноглобулина министерство здравоохранения провело заблаговременно, в установленные сроки. Однако компании, выигравшие аукционы на поставку препарата, задерживают отгрузку. В официальных письмах в министерство здравоохранения Новосибирской области поставщики объясняют так: вся готовая продукция находится на складах производителя, но не введена в оборот, — рассказали представители ведомства КП-Новосибирск.

Препарату выдадут сертификаты на следующей неделе, а поставка глобулина в Новосибирскую область ожидается до конца мая 2020 года.

На 2020 год всего куплено 8 тысяч доз иммуноглобулина. При этом в миндзраве отметили, что сейчас в больницах есть 4900 доз для экстренной профилактики энцефалита.

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ИСТОЧНИК KP.RU