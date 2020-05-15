В минздраве рассказали, куда делся иммуноглобулин
В минздраве Новосибирской области рассказали, почему стало не хватать иммуноглобулина.
— Аукционы на покупку необходимого для региона запаса иммуноглобулина министерство здравоохранения провело заблаговременно, в установленные сроки. Однако компании, выигравшие аукционы на поставку препарата, задерживают отгрузку. В официальных письмах в министерство здравоохранения Новосибирской области поставщики объясняют так: вся готовая продукция находится на складах производителя, но не введена в оборот, — рассказали представители ведомства КП-Новосибирск.
Препарату выдадут сертификаты на следующей неделе, а поставка глобулина в Новосибирскую область ожидается до конца мая 2020 года.
На 2020 год всего куплено 8 тысяч доз иммуноглобулина. При этом в миндзраве отметили, что сейчас в больницах есть 4900 доз для экстренной профилактики энцефалита.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Вы у нас не обслуживаетесь»: в больнице ребенку, которого укусил клещ, не хотели ставить иммуноглобулин
Оказалось, что Новосибирск испытывает нехватку препарата (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU