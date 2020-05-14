«Вы у нас не обслуживаетесь»: в больнице ребенку, которого укусил клещ, не хотели ставить иммуноглобулин

14 Май 2020 2020-05-14T10:40:57+03:00

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Жительница Советского района Новосибирска по имени Елена рассказала о том, что ее ребенка укусил клещ. Во всем городе она едва нашла, где бы ему поставили укол иммуноглобулина, сообщает издание «Навигатор». Его нужно ввести в первые сутки после укуса. Раствор позволяет предотвратить развитие такого тяжелого заболевания, как клещевой энцефалит.

— Вчера ребенка укусил клещ, во всем районе не нашлось иммуноглобулина. Из поликлиники нас отправили на Мухачева, в травмпункт горбольницы № 3, а оттуда — в детскую инфекционную больницу. Там укол поставили только после скандала. Сначала отказывались, говорили, что Советский район не обслуживают, — пожаловалась женщина.

Главный врач городской больницы № 3 Александр Осадчий подтвердил, что препарата не хватает на всех: пришлось отказать более 10 детям, которым он был положен бесплатно.

— Почему такая ситуация, я не знаю. Мы дважды подавали заявку в министерство здравоохранения Новосибирской области, но безрезультатно. На днях привезли вакцину от клещевого энцефалита. Ее в поликлиниках вводят бесплатно Практика показывает, что прививка — эффективное средство, — рассказал Александр Осадчий.

Известно, что прививки надо ставить с интервалами: после первой прививки выждать две недели и поставить вторую, спустя две недели — третью. Однако как быть тем, кого клещ все же укусил, а прививки не было? Или тем, у кого не прошел нужный период между прививками?

Стоит отметить, что в этом году новосибирцев чаще кусают клещи. Уже зафиксировано более 8 тысяч случаев укусов клещами.

КП-Новосибирск отправил запрос в региональный минздрав.

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ИСТОЧНИК KP.RU