В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 9 детей
По данным Оперативного штаба, за сутки в Новосибирской области заразились коронавирусом еще 9 детей. Об этом стало известно утром 9 мая.
— За сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 76 человек. Общее количество случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области составляет 1025. Из 55 — дети, — сообщает Оперштаб.
Отметим, что, согласно данным, полученным на 10 утра 8 мая, количество заразившихся коронавирусом детей в Новосибирской области составляло 46 человек.
В настоящее время, в больницу №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в инфекционных стационарах Новосибирска — 1211.
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Об этом сообщает областной Оперштаб (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
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