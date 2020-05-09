В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 9 детей

9 Май 2020 2020-05-09T07:53:55+03:00

По данным Оперативного штаба, за сутки в Новосибирской области заразились коронавирусом еще 9 детей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом сообщили в региональном Оперштабе

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По данным Оперативного штаба, за сутки в Новосибирской области заразились коронавирусом еще 9 детей. Об этом стало известно утром 9 мая.

— За сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 76 человек. Общее количество случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области составляет 1025. Из 55 — дети, — сообщает Оперштаб.

Отметим, что, согласно данным, полученным на 10 утра 8 мая, количество заразившихся коронавирусом детей в Новосибирской области составляло 46 человек.

В настоящее время, в больницу №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в инфекционных стационарах Новосибирска — 1211.

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ИСТОЧНИК KP.RU